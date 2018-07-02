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Ульяновская общественная палата предложила стимулировать переселение пенсионеров в село

Общество
2 июля, 15:49 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 2, июля. /ТАСС

Председатель общественной палаты региона Александр Чепухин предложил создать рабочую группу, которая сформирует концепцию повышения комфортности проживания в селах и механизмы ее реализации

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УЛЬЯНОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Председатель общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин предложил выработать меры поддержки пенсионеров, которые примут решение переехать из города в село. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в общественной палате региона.

"Перед нашей страной стоит задача войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Одним из механизмов решения данной задачи считаю стимулирование переселения горожан старшего поколения в сельскую местность и на территорию садовых товариществ", - процитировали Чепухина в Общественной палате.

Чепухин предложил создать рабочую группу, задача которой будет сформировать концепцию повышения комфортности проживания на сельских территориях и механизмы ее реализации.

"Как человек, живущей в селе, с уверенностью могу сказать, что жить в сельской местности намного комфортнее: свежий воздух, физические нагрузки, более благоприятная окружающая среда, натуральные продукты - залог долголетия. Кроме того, люди пенсионного возраста смогут заняться развитием личного подсобного хозяйства и тем самым иметь дополнительный заработок", - уточнил глава Общественной палаты.

По мнению Чепухина, главные условия для комфортной жизни в сельской местности - наличие газа, воды, дорог и коммуникаций. Положительный опыт переезда жителей из города в село в регионе уже есть. "К примеру, в Белом Яре Чердаклинского района около 50% жителей - городские. Конечно, запросы у городских выше, но наша задача - их удовлетворить", - уточнил он.

Чепухин также предложил оснастить хотя бы крупные села банкоматами.

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