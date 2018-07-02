Летние курсы для студентов из стран - членов и наблюдателей ШОС открылись в Шанхае

ШАНХАЙ, 2 июля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Летние курсы для студентов из государств - членов и стран - наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылись в понедельник в стенах Восточно-Китайского педагогического университета (ВКПУ) в Шанхае. В этом году для прохождения стажировки по программе примут участие 36 студентов из Белоруссии, Китая, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Летние лагеря для студентов из государств - членов и стран - наблюдателей ШОС ежегодно организуются Комитетом по делам образования правительства Шанхая совместно с ВКПУ и осуществляются Центром международного образования ВКПУ вместе с Институтом международных отношений и регионального развития, а также Институтом исследования ШОС.

Выступивший на церемонии открытия курсов заместитель председателя Китайской народной ассоциации за мир и разоружение, бывший заместитель заведующего отделом международных связей ЦК КПК, известный китайский дипломат Чжоу Ли обратил внимание на то, что Шанхай, будучи вторым по величине городом центрального подчинения в Китае, является также центром международной экономики, финансов, торговли, судоходства и научно-технических инноваций. "Хотел бы подчеркнуть, что Шанхай имеет связь с ШОС, которую мы вместе создали и постоянно развиваем. Именно здесь была успешно проведена встреча по созданию ШОС", - отметил Чжоу Ли, который рассказал студентам о том пути, который прошла организация за годы своего становления и развития. Прибывших в Шанхай молодых людей он назвал надеждой будущего развития ШОС, пожелал им успехов в учебе во благо "укрепления взаимопонимания и дружбы".

Укрепление культурно-гуманитарных связей

"Отношения между государствами складываются из отношений между народами. Факты свидетельствуют о том, что только на базе взаимного уважения культурного разнообразия и систем общественных ценностей можно эффективно продолжать сотрудничество в культурно-гуманитарной области, обогащать и увеличивать обмен информацией между народами", - обратился с напутственными словами к студентам секретарь парткома ВКПУ Тун Шицзюнь. По его словам, организованные университетом летние курсы, а также целый ряд других мероприятий в рамках ШОС будут содействовать сближению народов и укреплению культурно-гуманитарных связей в молодежной среде.

Тун Шицзюнь рассказал и о своем вузе, который назвал многопрофильным университетом национального значения. По его словам, ВКПУ имеет также особое отношение к Шанхайской организации сотрудничества, поскольку именно на его базе функционирует Институт по изучению ШОС, который осуществляет всестороннее исследование проблем этой региональной организации, принимает участие в дискуссиях по связанным с ШОС вопросам и ежегодно публикует годовой отчет о развитии ШОС. "На сегодняшний день из 5 тыс. иностранных студентов ВКПУ почти 400 человек являются гражданами стан - членов или стран - наблюдателей ШОС, а также стран - партнеров по диалогу ШОС", - сообщил секретарь партийной ячейки ВКПУ.

"Летние курсы являются традицией нашего университета и визитной карточкой мероприятий культурного обмена. В предстоящем месяце в форме уроков китайского языка, научных лекций, культурного опыта мы продемонстрируем особую красоту Шанхая, поможем нашим гостям ближе познакомиться с китайской культурой и собственными глазами увидеть красочный и многообразный облик современного Китая", - заявил Тун Шицзюнь на церемонии открытия.

Студенты из России

Присутствовавший на мероприятии консул-советник Генерального консульства РФ в Шанхае Евгений Грязнов в своем выступлении обратил внимание на то, что ВКПУ - настоящая кузница кадров. С этим университетом, по его словам, у многих российских вузов сложились тесные и дружественные отношения. "Уверен, что пребывание в Шанхае позволит вам лучше узнать Китай, познакомиться с его многовековой историей, богатым языком и культурой, изучить особенности современной китайской внешней политики и состояние социально-экономической сферы", - сказал дипломат, выразив надежду, что полученный опыт участники курсов смогут в будущем использовать во благо развития своих стран и процветания всего человечества.

Как сообщили ТАСС в ВКПУ, из России в этом году на летние курсы приехали 20 студентов, которым вместе со всеми предстоит насыщенная учебная и культурно-познавательная программа. Курсы рассчитаны на четыре недели и проводятся на базе ВКПУ с 2010 года.