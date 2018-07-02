Найденное на Новой Земле старинное поморское судно будет вывезено в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Древнее поморское судно, самое старое из найденных на архипелаге Новая Земля, будет вывезено в Архангельск для реставрации и последующего экспонирования. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов.

"Судно было найдено в 2016 году на Большом Восточном Оранском острове. Наша главная задача, задача-максимум - его вывезти. Но это серьезная работа, это большой объект, его длина 8 метров, нужно вывозить, но нужно хорошо подготовиться: транспорт, логистика, люди. Его нужно не только вывезти, но и принять здесь [в Архангельске], нужно, чтобы дерево было обработано соответствующим образом, его нужно будет где-то хранить и экспонировать", - сказал ТАСС Ермолов.

Судно - первая подобная находка на Новой Земле, оно сшито по поморской технологии, доски были скреплены вываренным можжевеловым корнем. По словам историка, лодка была построена не позднее XVIII века. "Сейчас это как конструктор - от судна сохранилось очень много деталей, причем они хорошей сохранности", - отметил Ермолов. В 2017 году находку планировалось исследовать в ходе рейса Арктического плавучего университета на судне "Профессор Молчанов", но по погодным условиям экспедиция не смогла зайти на Оранские острова.

Сроки, когда можно будет вывезти находку с островов, пока не определены. "Когда мы разработаем бизнес-план по этому объекту, мы будем его вывозить. Очень большая надежда на новосибирский институт [археологии и этнографии Сибирского отделения РАН], у них прекрасная реставрационная база, мы могли бы вывезти эту лодку, отреставрировать у них и впоследствии экспонировать у нас в визит-центре [в Архангельске], поскольку это очень ценный достойный объект", - сказал собеседник агентства.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Оранские острова - самые северные из группы островов Новой Земли в Баренцевом море. Состоят из двух групп: Малые Оранские (южные) и Большие Оранские (северные).