Горнякам ликвидируемого "Интаугля" в Коми готовы предложить более 2,7 тыс. вакансий

СЫКТЫВКАР, 2 июля. /ТАСС/. Служба занятости населения Республики Коми готова предложить сотрудникам ликвидируемого АО "Интауголь" около 700 вакансий в Инте и более 2 тыс. рабочих мест в ближайших городах Усинск и Воркута. Об этом сообщил министр труда, занятости и социальной защиты региона Илья Семяшкин.

Ранее совет директоров "Интаугля" принял решение о ликвидации предприятия в связи с его убыточностью - договор на поставку угля основному его потребителю, Череповецкой ГРЭС, заключен по цене в 570 рублей за тонну при себестоимости в 970 рублей. На конец этого года прогнозировался убыток в 480 млн рублей. В Инте 1,4 тыс. жителей из примерно 30 тыс. заняты на угледобыче.

"На данный момент более 1,5 тыс. предприятий заявили в органы службы занятости 12,6 тыс. вакансий, в том числе 700 вакансий в Инте, более 2 тыс. вакансий в близлежащих городах - Усинске и Воркуте. Учреждения занятости населения уже организовали работу по информированию высвобождающихся сотрудников АО "Интауголь" о вакансиях и вариантах трудоустройства, в том числе вахтовым методом. Каждому работнику будет оказано содействие в поиске подходящей работы", - процитировала Семяшкина пресс-служба правительства региона.

По его словам, на просьбу правительства Коми о помощи Инте в связи с ликвидацией шахты откликнулась компания "Воркутауголь". В Инту выехала заместитель директора по работе с персоналом АО "Воркутауголь" Олеся Кулешова, чтобы войти в состав оперативного штаба и на месте отрабатывать возникающие вопросы.

"Воркутауголь" готов совместно с правительством региона запустить программы переобучения и повышения квалификации для сотрудников "Интаугля", которые хотят работать на воркутинских шахтах, а также рассмотреть возможность помощи в переезде в Воркуту шахтерских семей из Инты.

"Компания готова предоставить интинским шахтерам возможность пройти обучение по работе на нашем оборудовании либо получить новую, востребованную на наших шахтах специальность, а также дальнейшее трудоустройство", - сказал генеральный директор АО "Воркутауголь" Сергей Лихопуд.