Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отходы табачной продукции могут представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в частности, поэтому необходимо введение экологического налога на сигареты. Такое обоснование содержится в письме Минздрава в адрес Минприроды России, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Вопрос введения экологических налогов прямо не относится к компетенции Минздрава России. Вместе с тем отметим, что отходы от табачной продукции, действительно, могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей среды", - пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По информации Минздрава России, эксперты сходятся во мнении, что источниками загрязнения являются как сами сигареты, так и компоненты табачного дыма. "Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака (например, окурки, содержащие кадмий и целый ряд других загрязняющих элементов), так и выделяемые компоненты табачного дыма (в частности, углекислый газ). Следует также учитывать, что процесс курения является одной из ведущих причин лесных пожаров", - уточнили в пресс-службе Минздрава России.

Конкретного предложения по налоговой ставке в письме Минздрава не содержится, однако в ведомстве считают, что "средства, полученные в результате сбора экологического налога, могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий в сфере экологии, а также внедрения различных природоохранных технологий".