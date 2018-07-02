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Бен Стиллер стал послом доброй воли ООН по беженцам

Общество
2 июля, 16:35 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 2, июля. /ТАСС

По словам актера, он сделает все возможное для защиты беженцев

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Бен Стиллер

Бен Стиллер

© EPA/JULIEN WARNAND

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Американский актер, комик, режиссер, сценарист и продюсер Бен Стиллер назначен послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира УВКБ.

"Горжусь и считаю огромной честью для себя выполнить роль посла доброй воли УВКБ - организации, которая неустанно работает по всему миру, помогая мужчинам, женщинам и детям, бегущим от войн, террора и преследований", - приводит штаб-квартира УВКБ ответное заявление Стиллера. О своем назначении он узнал в благотворительной поездке в Гватемале. Актер посетил в этой стране беженцев, которые вынужденно покинули свои дома в странах Центральной Америки из-за насилия и разгула бандитизма.

"Семьи, с которыми я встретился в Гватемале, включая детей, испытали в прошлом невообразимый страх и насилие. УВКБ вместе со своими партнерами оказывает им поддержку, предоставляет защиту и крышу над головой", - сказал Стиллер, подчеркнув, что в качестве посла доброй воли сделает все, что в его силах, для защиты беженцев и для того, чтобы привлечь других людей вместе с ним заниматься вопросами оказания помощи.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что "Бен будет хорошим послом доброй воли". "Я лично видел его приверженность защите беженцев в мире и его необычайную способность говорить о сложной проблеме перемещения лиц в ясной, страстной и убеждающей манере, - сказал Гранди. - В этом и состоит роль посла доброй воли: расширять знания [о проблеме беженцев], генерировать поддержку и давать голос тому, кто вынужден был покинуть свой дом".

Стиллер оказывает поддержку программам УВКБ с 2016 года. Он встречался с беженцами в Германии и Иордании, участвовал в проектах, направленных на улучшение положения перемещенных лиц.

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