Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акция "Вспомним героев Курской битвы" стартует в России 5 июля

Общество
2 июля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В битве на Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе совместно с региональными партнерами в преддверии 75-й годовщины начала сражений на Курской дуге дадут старт всероссийской интернет-акции "Вспомним героев Курской битвы", сообщает в понедельник пресс-служба музея.

СПЕЦПРОЕКТ

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"На страничках музеев-участников проекта в социальных сетях будут публиковаться материалы о героях сражения: фото воина и краткое описание его участия в битве. Сведения предоставлены региональными музеями. Присоединиться к акции может каждый желающий, рассказав об известном ему герое. При этом тексты помечаются хештегами #КурскаяБитва_75, #ГероиКурскойБитвы и #ТерриторияПобеды", - говорится в сообщении.

Акция пройдет в рамках проекта музея "Территория Победы", направленного на создание единого музейного пространства в области военной истории ХХ века в партнерстве с региональными музеями.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Путин присвоил трем танковым полкам названия в честь городов Украины
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости