Акция "Вспомним героев Курской битвы" стартует в России 5 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе совместно с региональными партнерами в преддверии 75-й годовщины начала сражений на Курской дуге дадут старт всероссийской интернет-акции "Вспомним героев Курской битвы", сообщает в понедельник пресс-служба музея.

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"На страничках музеев-участников проекта в социальных сетях будут публиковаться материалы о героях сражения: фото воина и краткое описание его участия в битве. Сведения предоставлены региональными музеями. Присоединиться к акции может каждый желающий, рассказав об известном ему герое. При этом тексты помечаются хештегами #КурскаяБитва_75, #ГероиКурскойБитвы и #ТерриторияПобеды", - говорится в сообщении.

Акция пройдет в рамках проекта музея "Территория Победы", направленного на создание единого музейного пространства в области военной истории ХХ века в партнерстве с региональными музеями.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.