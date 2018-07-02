Школа в Татарстане получила право обучать по программе международного бакалавриата

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Международная школа "Алабуга" в Татарстане получила сертификат для обучения по программе международного бакалавриата, которая рассчитана на воспитание ребенка в возрасте от трех до 12 лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга".

"Швейцарская штаб-квартира International Baccalaureate выдала международной школе ОЭЗ "Алабуга" сертификат, позволяющий обучать детей по программе международного бакалавриата PYP International Baccalaureate. В России аналогичными сертификатами обладает не более 20 школ, а в Татарстане "Алабуга" - единственная школа, авторизованная для работы по данной программе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ОЭЗ, основу программы International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP) составляют шесть универсальных междисциплинарным тем, которые изучаются с применением знаний и навыков, полученных в шести предметных областях, а также междисциплинарных умений и навыков.

В программе дошкольного образования и этапа начальной школы определено шесть предметных областей: язык, математика, естественные науки, науки об обществе, искусство и физкультура, совместно с социальным образованием и развитием личности. Кроме того, начиная с семи лет, все учащиеся программы PYP имеют возможность изучать более одного языка.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. Как сообщил в пятницу глава республики Рустам Минниханов, в "Алабуге" зарегистрировано 56 резидентов, 23 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за десять лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций - около 160 млрд рублей.