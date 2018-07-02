Умер бывший глава Гостелерадио и ТАСС Леонид Кравченко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Журналист, бывший глава Гостелерадио СССР и ТАСС Леонид Кравченко скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник его сын Антон Орех.

"Да, [скончался] сегодня", - сказал собеседник ТАСС.

Кравченко родился в 1938 году. В 1970 году был назначен первым заместителем генерального директора программ Центрального телевидения, а на следующий год направлен на работу в отдел пропаганды ЦК КПСС, где курировал телевидение, а затем центральные газеты. В 1975 году был утвержден главным редактором "Строительной газеты", затем главным редактором газеты "Труд", а в 1985 году назначен первым заместителем председателя Гостелерадио СССР. В конце 1989 года был назначен генеральным директором ТАСС, но в 1990 году снова возвращен в Гостелерадио уже председателем Госкомитета до августа 1991 года, позднее работал главредом "Парламентской газеты".