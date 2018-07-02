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МЧС разрешило эксплуатировать 473 пляжа в детских лагерях в России

Общество
2 июля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Всего к эксплуатации допущены более 3 тыс. пляжей

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС освидетельствовало и допустило к эксплуатации 473 пляжа в детских оздоровительных лагерях на территории России, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

"В детских оздоровительных лагерях прошли освидетельствование 473 пляжа, всего к эксплуатации допущены более 3 тыс. пляжей, это чуть меньше, чем в прошлом году. Кроме того, с начала сезона выявлено около 1,4 тыс. необорудованных пляжей - по данным объектам проводится работа с местными органами власти по их обустройству и допуску к эксплуатации. Купание запрещено в 1 тыс. 220 местах", - сказали в ведомстве.

Также на учете спасателей находятся 445 туристических маршрутов на водных объектах протяженностью более 23 тыс. км. Для сопровождения туристических групп привлечено около 1 тыс. спасателей и государственных инспекторов по маломерным судам.

"Еще раз необходимо обратить внимание руководителей комиссий по чрезвычайным ситуациям регионального и муниципального уровней на вопросы организации безопасного отдыха детей, особенно на те мероприятия, которые проводятся вблизи водоемов и на акватории. У нас с вами общая ответственность, поэтому необходим постоянный информационный обмен, для того чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций как на воде, так и на других туристических направлениях", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Евгения Зиничева.

В летний период 2018 года безопасность на водных объектах будут обеспечивать сотрудники МЧС РФ, спасательные формирования субъектов страны, подразделения министерств и ведомств, входящих в систему РСЧС, Российский союз спасателей и Всероссийское общество спасения на водах.

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