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Защита прав молодежи стала одной из тем летней школы с экспертами ООН в Екатеринбурге

Общество
2 июля, 17:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июля. /ТАСС

Мероприятие проводится в поддержку кампании Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, его участниками стали 220 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Защита прав подростков в молодежной среде стала одной из тем летней школы по защите прав человека, которая проходит в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщили в Уральском государственный юридическим университете, который является одним из организаторов летней школы.

Летняя школа по правам человека "70 лет Всеобщей декларации прав человека: наследие и вызовы современности" проходит со 2 по 6 июля в Екатеринбурге. Ее участниками стали 220 человек, в числе которых ведущие правозащитники стран СНГ и Европы, а также эксперты ООН. Основная тема школы - проблемы соблюдения прав человека в современном мире.

"Летняя школа проводится для поддержки кампании Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "Борись за чьи-то права сегодня". Тематика школы связана с празднуемым в 2018 году 70-летним юбилеем Всеобщей декларации прав человека. Работа летней школы разделена на кластеры, один из которых посвящен защите прав подростков в молодежной среде", - сообщили в уральском вузе.

Занятия проходят в рамках кластера "Всеобщая декларация для молодежи". Они направлены на популяризацию знаний о правах человека среди школьников старших классов и преподавателей.

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