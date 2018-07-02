Персональные сертификаты для занятий в кружках и секциях начнут выдавать детям в Удмуртии

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Персональные сертификаты дополнительного образования, которые позволят детям бесплатно записываться в любые кружки и секции, начнут выдавать с 1 августа в Удмуртии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

"С 1 августа начнется выдача сертификатов дополнительного образования, который необходимо иметь для записи ребенка в кружок или секцию с 1 сентября 2018 года. Сертификат дополнительного образования - это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств государства ", - говорится в сообщении.

По словам замруководителя Республиканского модельного центра дополнительного образования детей Елены Борщевой, с 2018 года Удмуртия стала одним из 20 российских регионов, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Она отметила, что за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций, которые ребенок сможет использовать в любой организации, в том числе и у индивидуального предпринимателя. "Доплата за счет средств родителя предполагается только в том объеме, если остаток на сертификате меньше стоимости программы", - уточнятся в сообщении.

По данным пресс-службы, сертификат будет выдаваться единожды для детей от пяти лет, действовать документ будет до достижения ребенком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться, в настоящее время сумма уточняется. В электронном личном кабинете можно будет выбирать кружки и секции, записываться на программы, отслеживать получение услуги.