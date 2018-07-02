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Минпросвещения не планирует полную замену бумажных учебников электронными

Общество
2 июля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Глава ведомства Ольга Васильева рассказала, что такие опасения являются беспочвенными

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Материал из 1 страницы
Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Школы страны уже в ближайшее время начнут переходить на цифровой формат, однако полной замены бумажных учебников на электронные не планируется. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минпросвещения планирует перевести учебники по 12 предметам полностью в электронный формат.

"В средствах массовой информации пишут о том, что Васильева хочет заменить электронными все бумажные учебники к 2021 году. Поверьте, не хочет и никогда этого не сделает. Уверяю, что страхи полной замены бумажных учебников, как и разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура, - беспочвенны", - сказала Васильева на встрече с представителями предметных ассоциаций, состоявшейся 29 июня.

По ее словам, детям нужно развивать мелкую моторику. "И мультимедийное сопровождение - это только часть урока", - отметила министр.

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