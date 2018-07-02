В АНО "Россия - страна возможностей" могут появиться новые проекты

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отбор новых проектов, которые могут быть включены в платформу "Россия - страна возможностей", планируется начать в ближайшее время. Об этом рассказал в интервью ТАСС проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который в понедельник был назначен на пост главы автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

АНО "Россия страна возможностей" была создана указом президента РФ Владимира Путина в мае текущего года. Организация призвана развивать одноименную платформу, которая в настоящий момент состоит из 14 проектов по поддержке талантливой молодежи и созданию эффективных социальных лифтов в стране.

"Могу сказать, что планируется некий отбор, возможно, и конкурс по поиску проектов, направленных на поддержку и развитие талантов. При этом лучшие проекты планируется включать в платформу. Пока точных сроков нет, но этот отбор нужно уже проводить в ближайшие месяцы", - сказал Комиссаров.

"Мы не хотим ориентироваться ни на какие цифры по количеству новых проектов. Для нас главное не количество, а их качество", - добавил собеседник агентства.