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В АНО "Россия - страна возможностей" могут появиться новые проекты

Общество
2 июля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Точные сроки запуска проектов пока не называются

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отбор новых проектов, которые могут быть включены в платформу "Россия - страна возможностей", планируется начать в ближайшее время. Об этом рассказал в интервью ТАСС проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который в понедельник был назначен на пост главы автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Интервью

Алексей Комиссаров

Глава АНО "Россия – страна возможностей": наши проекты объединят больше миллиона людей

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АНО "Россия страна возможностей" была создана указом президента РФ Владимира Путина в мае текущего года. Организация призвана развивать одноименную платформу, которая в настоящий момент состоит из 14 проектов по поддержке талантливой молодежи и созданию эффективных социальных лифтов в стране.

"Могу сказать, что планируется некий отбор, возможно, и конкурс по поиску проектов, направленных на поддержку и развитие талантов. При этом лучшие проекты планируется включать в платформу. Пока точных сроков нет, но этот отбор нужно уже проводить в ближайшие месяцы", - сказал Комиссаров.

"Мы не хотим ориентироваться ни на какие цифры по количеству новых проектов. Для нас главное не количество, а их качество", - добавил собеседник агентства.

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