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АНО "Россия - страна возможностей" планирует объединить более 1 млн человек

Общество
2 июля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В организации могут появиться проекты не только для молодежи, но и для людей старшего возраста

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Проекты, входящие в платформу "Россия - страна возможностей", должны объединить до 1 млн человек, заявил в интервью ТАСС проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который в понедельник был назначен на пост главы автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Интервью

Алексей Комиссаров

Глава АНО "Россия – страна возможностей": наши проекты объединят больше миллиона людей

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АНО "Россия страна возможностей" была создана указом президента РФ Владимира Путина в мае текущего года. Организация призвана развивать одноименную платформу, которая в настоящий момент состоит из 14 проектов по поддержке талантливой молодежи и созданию эффективных социальных лифтов в стране.

"Речь идет о сотнях тысяч россиян. Надеюсь, что выйдем на цифру в 1 млн человек, которые так или иначе в течение года будут взаимодействовать по линии проектов, входящих в платформу", - сказал Комиссаров.

Он также отметил, что проекты платформы в настоящий момент рассчитаны преимущественно на молодежь, однако не исключил, что в организации могут появиться и специализированные проекты для людей старшего возраста.

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