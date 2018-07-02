АНО "Россия - страна возможностей" планирует объединить более 1 млн человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Проекты, входящие в платформу "Россия - страна возможностей", должны объединить до 1 млн человек, заявил в интервью ТАСС проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который в понедельник был назначен на пост главы автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

АНО "Россия страна возможностей" была создана указом президента РФ Владимира Путина в мае текущего года. Организация призвана развивать одноименную платформу, которая в настоящий момент состоит из 14 проектов по поддержке талантливой молодежи и созданию эффективных социальных лифтов в стране.

"Речь идет о сотнях тысяч россиян. Надеюсь, что выйдем на цифру в 1 млн человек, которые так или иначе в течение года будут взаимодействовать по линии проектов, входящих в платформу", - сказал Комиссаров.

Он также отметил, что проекты платформы в настоящий момент рассчитаны преимущественно на молодежь, однако не исключил, что в организации могут появиться и специализированные проекты для людей старшего возраста.