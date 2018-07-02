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Васильева заявила о планах по внедрению системы распознавания лиц в школах

Общество
2 июля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По словам главы Минпросвещения, такая система не пропустит в школу посторонних

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Система безопасности, которая будет опираться на распознавание лиц, является самой перспективной для внедрения в цифровых школах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильева.

"Какой будет цифровая школа? Главная цель для нас - это безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации. Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу - не только надежная, но и дешевле, чем многие другие", - сказала Васильева.

По ее словам, такая система не пропустит в школу посторонних. "В административной части школы все процессы - делопроизводство, бухгалтерия - также полностью перейдут в электронный формат, как это уже практикуется со школьными журналами и дневниками для наших учеников. В классах цифровую школу дополнит мультимедийное сопровождение", - заключила министр.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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