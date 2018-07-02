Дефицит на селе врачей первичного звена устранят за два года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минздрав планирует устранить дефицит врачей первичного звена в сельской местности за два года. Об этом заявила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Эту тему поднял член комитета, единоросс Николай Герасименко, который поинтересовался судьбой программы "Земский доктор". "Программа доказала свою эффективность, но за пять лет ее работы не было индексации финансирования", - констатировал он, поинтересовавшись, можно ли с учетом актуальности программы ее расширить.

"Эта программа действительно помогла, потому что больше 29 тыс. молодых специалистов привела на село, в рабочие поселки, поселки городского типа, - ответила Скворцова. - И сам факт, что мы можем расширять географический ареал, говорит о том, что мы идем в том направлении, где есть дефицит".

По словам министра, еще полтора года назад в стране не хватало 35 тыс. сельских врачей. "А сейчас дефицит уменьшился на 8 тыс. за год, уже сейчас это 27 тыс. Если говорить о специалистах первичного звена, 22 тыс. весь дефицит стал, который, как нам представляется,... за года два полностью устраним", - считает она.