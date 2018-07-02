Ведущие вузы не уверены в эффективности мер Рособрнадзора по улучшению госаккредитации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Предложений Рособрнадзора по реформированию системы аккредитации вузов может оказаться недостаточно. Об этом заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе Ассоциации ведущих университетов России (АВУР).

Ранее представители 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. В Рособрнадзоре, который занимается аккредитацией и лицензированием вузов, отметили, что многое из того, что в письме президенту выдается за новые подходы, уже создано и успешно применяется ведомством. Начальник управления госуслуг Рособрнадзора Ольга Якимчук заявила, что работа по внесению некоторых изменений в существующую модель уже ведется.

"Руководители вузов не видели законопроекта, о котором говорил представитель Рособрнадзора, в профессиональном сообществе он не обсуждался. На данном этапе рано говорить о том, что предложения Рособрнадзора достаточны для решения поставленных собранием ассоциаций проблем", - отметили в ассоциации.

Там добавили, что АВУР и ассоциация "Глобальные университеты" заинтересованы в широком и публичном обсуждении своих предложений. "Они не связаны с лишением лицензии каких-либо образовательных организаций", - подчеркнули в пресс-службе.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, можно ли считать обращение к президенту частью борьбы за сохранение аккредитации Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), в пресс-службе АГУ отметили, что некорректно говорить о появлении данной инициативы в результате отзыва лицензии или аккредитации у того или иного образовательного учреждения. "Случай с "Шанинкой" произошел позднее заявления ассоциации. Мы считаем, что работа по надзору в указанной сфере требует системной модернизации", - заключили в АГУ.