Федеральный фонд ОМС назвал самые частые проблемы со здоровьем у отпускников

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Простудные заболевания, травмы различной сложности, а также воспаления глаз и ушей при попадании воды стали самыми распространенными проблемами со здоровьем у россиян во время отпуска. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Вместе со страховыми организациями, работающими в системе ОМС, мы подготовили рейтинг наиболее частых проблем со здоровьем, с которыми россияне сталкиваются в отпуске", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь идет только о тех отпускниках, кто предпочитает отдыхать на территории России, где распространяется действие медицинских полисов ОМС.

В "рейтинг" помимо трех вышеуказанных позиций также входят пищевые отравления и расстройства желудочно-кишечного тракта, перегрев на солнце и солнечные ожоги, зубная боль, аллергические реакции, укусы змей и клещей, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Замыкают "десятку" дорожно-транспортные происшествия, в которые попадают россияне на отдыхе.

В фонде напомнили, что, отправляясь в отпуск в другой город, необходимо взять с собой полис медицинского страхования. "Он действует по всей стране и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС", - подчеркнул собеседник агентства. Если же в поликлинике или больнице по месту пребывания требуют заплатить за лечение или отказывают в помощи, нужно обратиться к руководству лечебного учреждения или представителю страховой компании, выдавшей полис. Также по всей стране действуют горячие линии территориальных фондов медстрахования.

Распространенные нарушения

В этой связи Федеральный фонд ОМС совместно со страховщиками составил перечень десяти самых распространенных нарушений прав пациентов в период отпусков. Среди них - отказ при непредъявлении полиса в неотложной медицинской помощи в случаях внезапных острых заболеваний или обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни. "Медицинская организация обязана оказать неотложную медицинскую помощь и при непредъявлении полиса, осуществляя идентификацию гражданина в регистре застрахованных лиц по ОМС", - пояснил собеседник агентства.

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Он напомнил, что помощь по экстренным показаниям, когда есть угроза жизни человеку, также оказывается незамедлительно без предъявления полиса ОМС, без предварительной записи, вне очереди и независимо от прикрепления. "Отсутствие на руках полиса и паспорта не является причиной отказа в экстренной медицинской помощи", - подчеркнул собеседник агентства.

Также является нарушением прав застрахованных граждан, если представители больниц и поликлиник будут требовать перерегистрировать полис в их регионе, настаивать на оплате услуг и отказывать в медпомощи на дому. Кроме того, россияне иногда сталкиваются с невозможностью открыть или закрыть больничный в другом регионе, повторно прийти на прием к врачам узкой специализации или отказом в оказании бесплатной медицинской помощи при острой зубной боли.

Имеют место и факты отказа в предоставлении медпомощи детям в отсутствие их родителей или доверенности у сопровождающего, что также незаконно.