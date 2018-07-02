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Добровольцы поучаствовали в тушении каждого четвертого пожара в Рязанской области

Общество
2 июля, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В регионе сегодня работают более 7,5 тыс. добровольцев, которые привлекаются для борьбы с огнем в лесах и на территориях без стационарных пожарных частей

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Члены Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) тушат около участвуют в тушении 25% пожаров на территории Рязанской области. Об этом в ходе всероссийского форума ВДПО сообщил в понедельник губернатор региона Николай Любимов.

"Только в прошлом году с участием добровольцев потушено 25% пожаров. В целях профилактики проведено более 30 специальных акций и около 500 сельских сходов", - сказал он, отметив, что в регионе сегодня работают более 40 добровольческих дружин, которые объединяют почти 7,5 тыс. человек.

Как пояснили ТАСС в правительстве области, добровольцы привлекаются для тушения пожаров в лесах и на территориях, где нет стационарных пожарных частей.

По словам Любимова, в ближайшее время для развития деятельности пожарных дружин в регионе будет принята специальная нормативно-правовая база. "У нас будет принят областной закон, регулирующий деятельность пожарных дружин. Мы планируем широко привлекать к работе добровольцев. Чем больше людей знает, как обращаться с огнем, тем тщательнее будут соблюдаться меры по предотвращению пожаров", - добавил глава региона.

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