Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские пограничники пропустили журналиста "Дождя" на территорию страны

Общество
2 июля, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Алексея Коростелева впустили в страну после обращения депутата Верховной рады Мустафы Найема к главе пограничного пункта аэропорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники, изначально отказавшие во въезде журналиста российского телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву, впустили его в страну после обращения депутата Верховной рады Мустафы Найема к главе пограничного пункта аэропорта Борисполь. Об этом сообщается в понедельник на сайте телеканала.

"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве со 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны после окончания курса расследовательской журналистики OPEN Media Hub", - цитирует "Дождь" письмо Найема.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы Украины отказали во въезде Коростелеву, направлявшемуся на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub. Пограничники объяснили свои действия тем, что журналист якобы не подтвердил цель поездки в страну, а также не имел достаточного количества денег из расчета $50 на каждый день нахождения в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости