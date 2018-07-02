Украинские пограничники пропустили журналиста "Дождя" на территорию страны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники, изначально отказавшие во въезде журналиста российского телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву, впустили его в страну после обращения депутата Верховной рады Мустафы Найема к главе пограничного пункта аэропорта Борисполь. Об этом сообщается в понедельник на сайте телеканала.

"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве со 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны после окончания курса расследовательской журналистики OPEN Media Hub", - цитирует "Дождь" письмо Найема.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы Украины отказали во въезде Коростелеву, направлявшемуся на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub. Пограничники объяснили свои действия тем, что журналист якобы не подтвердил цель поездки в страну, а также не имел достаточного количества денег из расчета $50 на каждый день нахождения в стране.