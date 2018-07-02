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Более 1 млн рублей собрали в Туле для детей-инвалидов во время акции "Белый цветок"

Общество
2 июля, 19:50 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 2, июля. /ТАСС

Детский омбудсмен региона Наталия Зыкова уточнила, что в сборе средств приняли участие 6 тыс. жителей, порядка 140 образовательных учреждений и 90 организаций

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ТУЛА, 2 июля. /ТАСС/. Более 1 млн рублей для помощи детям-инвалидам собрали жители, а также коллективы организаций и учреждений Тулы и области во время благотворительной акции "Белый цветок". Ее итоги подвели в понедельник, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

"Сегодня подведены итоги благотворительной акции "Белый цветок", проходившей в Туле и области 2 июня 2018 года. На оказание помощи детям-инвалидам привлечено более миллиона рублей. Средства направлены на оказание помощи восьми маленьким жителям области, которые нуждаются в дорогостоящих средствах реабилитации и жизненно важных препаратах. Их семьям вручены сертификаты на получение денег", - сказала Зыкова.

По ее словам, в сборе средств приняли участие 6 тыс. жителей региона, порядка 140 образовательных учреждений и 90 организаций. "Праздник благотворительности и милосердия "Белый цветок" проводился при поддержке правительства Тульской области и Тульской митрополии", - отметила Зыкова.

"Белый цветок" - ежегодное масштабное благотворительное мероприятие, оно ведет свою историю со времен царя Николая II и по традиции проходит в мае, когда в Марфо-Мариинской обители расцветают весенние цветы и сирень. "Белый цветок" собирает артистов, хенд-мейдеров, уличных актеров и исполнителей классической музыки.

В 1910 году в Санкт-Петербурге по примеру Европейской лиги борьбы с чахоткой при Красном Кресте была создана такая же Российская лига. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов. Первый такой День белого цветка провели в Санкт-Петербурге весной 1911 года по инициативе императора Николая II. Акция имела большой успех у горожан, и в том же году Дни белого цветка прошли по всей России.

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