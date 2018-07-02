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Скворцова: лекарственное страхование может позволить уйти от госзакупок лекарств

Общество
2 июля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Механизмы такого страхования в ближайшее время обсудят в кабмине

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Различные механизмы лекарственного страхования будут в ближайшее время обсуждаться в правительстве, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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"Тема страхования никуда не ушла, но она продолжает обсуждаться. В ближайшее время запланировано одно из совещаний на площадке правительства с тем, чтобы понять, каким образом преобразовывать льготное лекарственное обеспечение", - уточнила министр.

По словам Скворцовой, на ближайшем совещании обсудят то, в какой последовательности будут приниматься решения.

"Либо его [лекарственное страхование] просто погружать в единый цифровой контур с отсутствием всяческого дублирования, с пониманием, кто в этом контуре - по всем сегментам региональным, - уточнила она. - Второй вариант - уход от государственных закупок и переход на возможность индивидуального, по рецепту, получения препарата по референтной цене". Она также отметила, что оба варианта взаимосвязаны.

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