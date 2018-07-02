Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слушания по проблемам аккредитации вузов запланированы на осень

Общество
2 июля, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее ведущие вузы предложили реформировать систему госаккредитации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке проведет слушания по проблемам государственной аккредитации вузов осенью 2018 года. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета Вячеслав Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.

Смотрите также

Как правильно выбрать вуз и что делать, если ваш вуз лишили аккредитации

Ранее представители 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Авторы письма также предложили набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза, включая балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, представители вузов считают необходимым учитывать качество научной работы, проводить независимую оценку знаний студентов, принимать в расчет средний заработок выпускников и др.

"Журналисты спрашивали сегодня об отношении комитета Госдумы по образованию и науке к письму руководителей 50 вузов с предложением изменить систему аккредитации вузов и к ответу на него Рособрнадзора. В комитет письмо официально не поступало. Но - безотносительно письма ректоров - комитет планирует на осень парламентские слушания по проблемам лицензирования и аккредитации образовательных организаций. Тогда и сформулируем позицию", - написал Никонов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Никонов, Вячеслав Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости