Слушания по проблемам аккредитации вузов запланированы на осень

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке проведет слушания по проблемам государственной аккредитации вузов осенью 2018 года. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета Вячеслав Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее представители 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Авторы письма также предложили набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза, включая балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, представители вузов считают необходимым учитывать качество научной работы, проводить независимую оценку знаний студентов, принимать в расчет средний заработок выпускников и др.

"Журналисты спрашивали сегодня об отношении комитета Госдумы по образованию и науке к письму руководителей 50 вузов с предложением изменить систему аккредитации вузов и к ответу на него Рособрнадзора. В комитет письмо официально не поступало. Но - безотносительно письма ректоров - комитет планирует на осень парламентские слушания по проблемам лицензирования и аккредитации образовательных организаций. Тогда и сформулируем позицию", - написал Никонов.