Следствие проверит данные об издевательствах в детском саду в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку информации об издевательствах над воспитанниками детского сада в Нижегородской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о воспитателе детского садика в Большемурашкинском районе, которая в присутствии малолетних детей выражается нецензурной бранью. Кроме того, воспитанник этого дошкольного заведения сообщает, что воспитатель ударила его ногой в живот. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в области Маргарита Ушакова сообщила ТАСС, что находится на связи со следственными органами по данному инциденту.

"Взяла это дело на контроль", - добавила она.