"Дом футбола" планируется построить в Архангельске до 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Крытый спортивный комплекс для развития футбола и мини-футбола в Архангельске ("Дом футбола") планируется построить в Архангельске к 2020 году. Как сообщил в понедельник журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов, осенью планируется определить вариант проекта.

"Мы собрались строить "Дом футбола", <…> мы начнем реализовывать его, возможно, уже к концу этого года, если сможем найти хороший проект повторного применения, адаптированный к северным условиям. Это будет крытое, адаптированное к нашим условиям сооружение. В течение трех - четырех месяцев определимся с параметрами сооружения, два года строительства, в 2020 году проведем соответствующие соревнования", - сказал он.

По словам Орлова, это будет либо манеж с футбольным полем и дополнительными полями для мини-футбола, либо комплекс только с полями для мини-футбола.

"С учетом уровня в мини-футболе, который показывают наши ребята, и Северный Арктический федеральный университет, и другие [команды], мы можем претендовать на место в общероссийских [турнирах], но у нас нет инфраструктуры, чтобы принимать домашние матчи", - отметил губернатор.

Он уточнил, что проект будет реализован на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов с возможным привлечением средств бизнеса.