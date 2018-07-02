Порядка 10 иностранных делегаций примут участие в Маргаритинской ярмарке в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 10 иностранных делегаций с выставочно-торговыми площадками примут участие в Маргаритинской ярмарке в Архангельске, которая пройдет с 20 по 24 сентября. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Маргаритинская ярмарка является крупнейшим деловым и торговым событием в регионе, в современном виде проводится с 2001 года. В ярмарке 2017 года принимали участие 42 региона России и пять государств. Основной площадкой проведения ярмарки в 2018 году станет новый выставочный центр "Норд-экспо", который впоследствии должен стать основной площадкой проведения V Международного форума "Арктика - территория диалога" в марте - апреле 2019 года.

"У нас будет от семи до десяти иностранных делегаций со своими выставочными площадками и программами. Сербия, Армения, Приднестровье, Азербайджан будут точно, с остальными идут переговоры. Финская делегация будет участвовать, но будет ли у них выставочная площадка [пока не известно]", - сказал Орлов.

Маргаритинская ярмарка - визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября - (Новолетие, Семенов день).