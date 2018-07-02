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Google работает над корректировкой названия Крымского моста на своих картах

Общество
2 июля, 21:09 UTC+3

Ранее сообщалось, что со стороны Краснодарского края на Google Maps мост подписан по-русски, а со стороны Крыма - по-украински

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 2 июля. Корпорация Google в курсе, что название Крымского моста на картах Google Maps отображается некорректно и работает над решением этого вопроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google.

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Ранее сообщалось, что со стороны Краснодарского края на Google Maps мост подписан по-русски, а со стороны Крыма - по-украински: "Кримський Мiст".

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением", - сообщили в пресс-службе Google.

Торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста прошла 15 мая с участием президента России Владимира Путина. На следующий день,16 мая, по мосту стартовало движение транспорта.

Необходимость в строительстве моста возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Конструкция обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами страны.

Открытие железнодорожной части моста планируется на 2019 год.

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