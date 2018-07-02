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Более 670 млн рублей направят в Тульской области на покупку квартир детям-сиротам

Общество
2 июля, 21:20 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 2, июля. /ТАСС

На эти средства планируется купить 420 квартир

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ТУЛА, 2 июля. /ТАСС/. Более 670 млн рублей направят в Тульской области из регионального и федерального бюджетов на покупку жилья для детей-сирот в 2018 году. На эти средства будет приобретено 420 квартир, сообщила в понедельник журналистам заместитель министра труда и социальной защиты региона Инна Щербакова.

"На приобретение квартир для детей-сирот в 2018 году предусмотрено 670,4 млн рублей, в том числе 64 млн рублей выделены из федерального бюджета. Сиротам уже предоставлены 62 квартиры из 420 запланированных", - сказала она.

В списке на получение жилья в регионе числится свыше 2,5 детей-сирот. С 2013 года квартиры получили более 1,2 тыс. сирот. "В 2017 году был достигнут самый высокий показатель за все время действия программы - жилье было выдано 416 сиротам", - отметила Щербакова, добавив, что квартиры приобретаются преимущественно в новостройках.

По ее словам, до получения жилья дети-сироты имеют право ежемесячно получать из бюджета Тульской области компенсацию за оплату съемной квартиры. "Для этого должен быть заключен договором найма жилого помещения, сумма социальной выплаты - не более 8 тыс. рублей. Этой мерой поддержки сейчас пользуются более 660 человек", - уточнила замминистра.

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