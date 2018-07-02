Почти 6 тыс. человек вышли за сутки из юго-западной зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Почти 6 тыс. человек вышли с территории Юго-западной зоны деэскалации в Сирии, подконтрольной боевикам. Об этом в понедельник рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска с подконтрольной боевикам территории Юго-западной зоны деэскалации выведено 5796 мирных жителей, 428 из них направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" (провинции Дераа)", - сказал он.

В Восточной Гуте за сутки 11 человек вернулись в свои дома. Российские военные врачи оказали помощь 15 жителям Сирии, в том числе шести детям.

Представители Центра по примирению провели встречу с делегациями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, в ходе которой обменялись информацией о планируемых работах по восстановлению объектов инфраструктуры в зоне постконфликтного урегулирования, сообщил Цыганков. Были проведены переговоры с начальником Сирийского арабского Красного Полумесяца по согласованию доставки питьевой воды в районы Восточной Гуты и Мухайям Эль-Ярмук.

Российские военные обсудили с членами национального комитета по примирению провинции Хама вопросы возвращения беженцев из пунктов временного пребывания и рассмотрели возможность создания коридоров для выхода мирных жителей из зоны, подконтрольной боевикам. В ходе встречи также был уточнен список временно перемещенных лиц.

Российские военные также обсуждали с губернаторами провинций Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда возвращение сирийских беженцев из-за рубежа. "Губернаторами подтверждена готовность оказания помощи возвращающимся гражданам и их размещения в населенных пунктах указанных провинций", - сказал Цыганков.