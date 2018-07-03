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Координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге оштрафован на 300 тыс. рублей

Общество
3 июля, 1:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, июля. /ТАСС

Денис Михайлов повторно нарушил правила проведения публичной акции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал координатора петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил проведения публичных акций. Об этом во вторник сообщила объединенная пресс-служба судов города. 

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), Дениса Михайлова. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Михайлов оштрафован по итогам событий 5 мая 2018 года, когда сторонники Навального собрались на несогласованную акцию. Какие именно действия Михайлова послужили поводом для административного преследования, не уточняется. По данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, на митинг собрались около двух тыс. человек.

В июне Смольнинский суд Петербурга уже вынес решение об административном наказании по итогам акции 5 мая. Тогда суд уже счел Михайлова виновным в совершении повторного нарушения правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 25 суток ареста. Таким образом, это уже второе решение суда в отношении Михайлова по итогам акции 5 мая.

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