Сборные артистов и политиков РФ и Катара сыграют в футбол на Красной площади

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Сборные команды артистов и политиков России и Катара 5 июля сыграют в футбол на Красной площади в Москве. Матч будет благотворительным, вырученные от дружеской встречи средства решено направить на помощь российским ветеранам театра и кино, сообщили во вторник ТАСС организаторы мероприятия.

Собеседник агентства уточнил, что подобные матчи второй год подряд проводит благотворительный фонд "Артист" в поддержку российской культуры. Нынешняя встреча состоится в рамках перекрестного Года культуры России и Катара, коим объявлен 2018 год. "В Парке футбола на Красной площади встретятся артисты и политики из России - страны-хозяйки нынешнего чемпионата мира по футболу FIFA - и представители Катар, который примет следующий чемпионат мира в 2022 году", - отметил собеседник ТАСС.

Составы команд

По его словам, Россию в матче представят друзья фонда "Артист": Денис Мацуев, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Маликов, Николай Фоменко, Иван Викулов, Эдгард Запашный и Алексей Пиманов. К ним присоединятся российские политики из футбольного клуба "Росич": председатель оргкомитета "Россия - 2018" Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, президент Федерации керлинга России, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

В футбольную команду Катара войдут, в частности, министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим Аль Али, директор международного PR департамента музеев Катара Мохаммед Аль Отман, глава оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA-2022 Хассан Аль Тавади, а также бывшие футболисты сборных Марокко, Туниса и Египта.

В качестве ведущих матча выступят соучредитель фонда "Артист", актер театра и кино Леонид Ярмольник и директор Центрального Дома актера, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Комментировать спортивную встречу будет ведущий телеканала "Матч" Михаил Мосаковский.

На пользу добра

"Цель матча - привлечь внимание к проблемам ветеранов театра и кино, которые оказались в сложной жизненной ситуации и показать, как люди, занимающиеся разной деятельностью, выходят на поле для того, чтобы вместе совершить благое дело. Собранные в ходе дружеского матча средства пойдут на лечение и реабилитацию российских деятелей искусства и культуры старшего поколения", - проинформировал собеседник ТАСС.

Он напомнил, что благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" учрежден в 2008 году с целью оказания адресной помощи ветеранам театра и кино, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сегодня фонд оказывает помощь более 2 500 ветеранам сцены в 63 городах России.

"Надеемся, что этот матч станет символом дружбы между Россией и Катаром, между представителями разных профессий, между болельщиками из разных стран. Сегодня нас всех объединяет любовь к футболу и, что самое важное, - желание поддержать не только игроков, но и тех, ради кого мы все встретились в самом сердце нашей страны, - наших родителей, педагогов, старших коллег", -.сказал накануне матча соучредитель фонда "Артист" Евгений Миронов.

Со своей стороны посол Катара в РФ Фахад Аль-Аттыйя, отметил, что в рамках перекрестного Года культуры Катара и России запланировано большое количество важных проектов. "Поддержка организаций, оказывающих помощь тем, кто действительно в ней нуждается, - один из ключевых аспектов и неотъемлемая часть культуры обеих стран. Совместная работа в этом направлении позволит Катару и России укрепить межкультурные связи и развивать потенциал в области благотворительности на постоянной основе в будущем", - считает дипломат.