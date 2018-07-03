Российские моряки с брошенного в Японии судна Tredecim вернулись на родину

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Трое российских моряков с судна Tredecim, брошенные судовладельцем в порту Вакканай (Япония), вернулись на родину. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" Николай Суханов.

"Трое российских граждан вернулись в Россию, вчера поздно вечером они сошли с парохода. Они уже на Сахалине, оттуда будут добираться домой", - сообщил Суханов, не уточнив судьбу украинского члена экипажа.

На судне останется прибывшая замена - один моряк, который и будет сторожить Tredecim.

Ранее ТАСС сообщал, что моряки обратились в профсоюз и генконсульство РФ с просьбой помочь вернуться домой. Они сообщили, что судно Tredecim под флагом Танзании занималось транспортировкой груза в Японском море, в феврале траулер в проливе Лаперуза получил повреждение и был отбуксирован в порт Вакканай.

Основная часть экипажа была отправлена в Россию, на судне остались четыре человека - трое россиян и украинец. У них закончилось топливо и продукты питания, зарплата не выплачивалась около полугода, попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, у одного из моряков начались проблемы со здоровьем. Общая задолженность по заработной плате составляет около 80 тыс. долларов (более 5 млн рублей).