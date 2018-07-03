Власти Алтайского края планируют компенсировать аграриям часть затрат на топливо

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края вместе с Минсельхозом РФ рассматривают возможности компенсации местным сельхозпроизводителям части затрат на топливо, закупленное для полевых работ. Из-за удорожания горюче-смазочных материалов эти затраты выросли на 3,5-4 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора края Виктор Томенко.

"На весь цикл сельхозработ нам нужно примерно 190 тыс. тонн топлива, и, по нашим расчетам, затраты на него выросли на 3,5-4 млрд. рублей. Потери есть, и мы с федеральным Министерством сельского хозяйства думаем, есть ли возможности наших аграриев поддержать. Пока решения нет, но будем ставить вопрос о возможной хотя бы частичной компенсации финансовых потерь селянам", - сказал Томенко.

В то же время, по словам врио главы региона, многие хозяйства заранее закупили топливо по приемлемым ценам. Среди проблем, связанных с нынешним аграрным сезоном Томенко отметил промерзшую в морозы зимой почву, которая не могла впитывать весной влагу, затяжные весенние холода и дожди, из-за которых в крае был введен режим ЧС по посевной.

"Так поздно - во второй половине июня - в крае посевную давненько уже не заканчивали. С другой стороны, к посевной хозяйства были готовы очень хорошо. И только эти неблагоприятные условия привели к тому, что планы и графики, которые надо было соблюсти, оказались сдвинуты. Мы ввели режим ЧС, чтобы аграрии себя почувствовали более защищенными в решении вопросов с партнерами, с банками, с государством", - пояснил Томенко.

Врио губернатора рассказал, что есть вероятность более долгой и приемлемой для вызревания и уборки осени. В ином случае аграрный регион может получить проблемную уборочную кампанию, пока же, как отметил Томенко, в крае готовятся к уборке урожая "исходя из сроков, которые выстраиваются из поздней посевной".

По оперативным данным минсельхоза Алтайского края, яровой сев выполнен на площади более 4,5 млн гектаров. Часть полей отведена под пары, летние посевы однолетних трав, а также под посев озимых. Режим ЧС в крае, как сообщалось ранее, был введен 6 июня в связи с переувлажнением почвы. В ближайшие дни, по данным алтайского Минсельхоза, он будет снят. Пашня Алтайского края - самая большая в РФ, она составляет 6,5 млн гектаров.