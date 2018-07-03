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Патрушев: нехватка средств не позволяет своевременно выдворять нелегалов из ДФО

Общество
3 июля, 7:48 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 3, июля. /ТАСС

Секретарь Совбеза отметил, что несмотря на рост числа прибывающих в округ мигрантов, число нелегально находящихся на Дальнем Востоке иностранцев сократилось на 14%

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что недостаточное финансирование не позволяет своевременно выдворять нарушителей миграционного законодательства с Дальнего Востока. Об этом он заявил на совещании, которое проводит на Камчатке.

"Нерешенным остается вопрос своевременного выдворения нарушителей миграционного законодательства из РФ, - констатировал он. - Прежде всего, это связано с недостаточным финансированием соответствующих мероприятий". При этом, несмотря на рост числа прибывающих в округ мигрантов, число нелегально находящихся на Дальнем Востоке иностранцев сократилось на 14%, а количество выдворенных и депортированных выросло почти на 10%.

"К сожалению, не прекращается отток населения с Дальнего Востока, - добавил секретарь Совбеза РФ. - Реализуемая в настоящее время Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и разработанные в субъектах округа планы демографического развития пока не смогли решить эту важную задачу". По словам Патрушева, для решения проблемы нужно уделить особое внимание молодежи и соотечественникам, которые хотели бы переехать на Дальний Восток.

По словам секретаря Совбеза, повышению привлекательности округа призваны служить и меры по развитию приграничных территорий. Сотрудничество в этих целях с соседними государствами "должно непременно отвечать интересам РФ, обеспечивать экономическую и экологическую безопасность, способствовать увеличению экспорта продукции российской перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства", отметил Патрушев.

Он упомянул также о планах по модернизации Жатайского судостроительного завода, на которую планируется направить более 4 млрд рублей. "К 2022 году на базе этого завода должна быть построена современная судостроительная верфь, что, несомненно, придаст импульс развитию внутренних водных путей не только Якутии, но и всего Дальнего Востока", - подчеркнул секретарь Совбеза России.

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