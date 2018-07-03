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Патрушев: больше половины сточных вод на Дальнем Востоке вообще не очищают

Общество
3 июля, 8:10 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 3, июля. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что каждый шестой источник питьевой воды на Дальнем Востоке не отвечает требованиям санитарного законодательства

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что более половины сточных вод на Дальнем Востоке сбрасывают в водоемы вообще без какой-либо очистки. Такие данные он привел на совещании, посвященном вопросам экологической безопасности в округе.

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"В целом по округу до установленных нормативов очищается только 15% сточных вод, - констатировал Патрушев. - Более половины всего объема сточных вод вообще сбрасываются без очистки. Как следствие в прошлом году участились случаи высокого загрязнения воды соединениями алюминия, меди, цинка и фенолами".

По словам секретаря Совбеза, тревогу вызывает высокий уровень загрязнения водных объектов в Сахалинской области, Камчатском крае и в Еврейской автономной области. При этом каждый шестой источник питьевой воды на Дальнем Востоке не отвечает требованиям санитарного законодательства.

"Угрожающий характер приобретает несоблюдение хозяйствующими субъектами норм природоохранного законодательства, низкий уровень экологической культуры", - заявил Патрушев. По его словам, более 18% городского населения Дальнего Востока дышат воздухом, уровень загрязнения которого оценивается как высокий. Также высок уровень загрязнения воздуха, морских акваторий и почвы в морских портах Находка и Ванино.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что на Дальнем Востоке накоплено более 630 млн тонн различных отходов. "Насчитывается почти четыре тысячи несанкционированных свалок, - добавил он. - При этом общий объем отходов значительно превышает имеющиеся возможности их переработки и обезвреживания". По словам Патрушева, ситуация усугубляется отсутствием эффективной системы обращения с отходами.

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Камчатский край Сахалинская область Еврейская автономная область
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