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Патрушев: Путин осенью проведет заседание СБ РФ по борьбе с нарушениями в лесной сфере

Общество
3 июля, 8:15 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 3, июля. /ТАСС

На совещании планируется рассмотреть дополнительные меры по пресечению нарушений в сфере заготовок и оборота древесины

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин осенью проведет заседание Совбеза РФ, посвященное борьбе с правонарушениями в лесной сфере. Об этом он сообщил на совещании по вопросам экологии и рационального природопользования на Дальнем Востоке.

"Хочу проинформировать вас, что осенью на заседании Совета безопасности России под руководством президента России планируется рассмотреть дополнительные меры по пресечению нарушений в сфере заготовок и оборота древесины", - подчеркнул Патрушев. Он предложил обсудить на совещании, которое проходит на Камчатке, решения, которые можно было бы учесть при подготовке заседания Совбеза.

Сокращение площади лесов Патрушев назвал одной из проблем Дальнего Востока. За пять лет на землях лесного фонда округа произошло около 7,5 тыс. лесных пожаров. Пройденная огнем площадь достигла более 6 млн га, что составило 43% от площади лесных пожаров по всей стране. "На этом фоне сохраняется высокий объем незаконно заготавливаемой древесины, - констатировал секретарь Совбеза. - В 2017 году в округе выявлено более 100 тыс. фактов незаконной рубки лесных насаждений, ущерб от которых составил 1,2 млрд рублей. Наибольшие объемы незаконной рубки зафиксированы в Хабаровском и Приморском краях".

По словам Патрушева, реализация необработанной древесины приводит к остановке лесоперерабатывающих производств, также это не позволяет уделять должное внимание лесовосстановлению. "Больше внимания надо уделять охране лесов от пожаров и незаконных рубок, усилить контроль за исполнением договоров пользования лесами, обеспечить охрану окружающей природной среды и животного мира", - потребовал секретарь Совбеза.

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