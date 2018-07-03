Трутнев: проблема угольной пыли в Находке возникла из-за бездумного размещения мощностей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Отсутствие долгосрочной стратегии размещения портовых мощностей стало причиной резкого ухудшения экологической ситуации в городе Находка в Приморье. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, посвященном безопасности на транспорте и экологическим проблемам Дальнего Востока.

"Отдельно хотел бы остановиться на ситуации в городе Находка: за последние восемь лет объем перевалки угля открытым способом в Находке вырос в 5,8 раз, экологическая ситуация резко ухудшилась, не соблюдаются элементарные экологические нормы. Мы вместе с губернатором две недели назад проводили совещание, намечен комплекс мер, которые необходимо выполнить. Но одной из таких коренных проблем является отсутствие стратегии размещения портовых мощностей, стратегии управления общепортовыми ресурсами, то есть надо было думать, что размещать угольную перевалку надо не там, где живет большое количество людей", - сказал Трутнев.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно эта проблема коснулась порта Находки, где сейчас работают несколько перегрузочных терминалов. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов, это вызвало многочисленные жалобы населения.

В настоящее время в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы.