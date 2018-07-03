Первый фотоучет в новом нацпарке в Приморье выявил 26 амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Ученые получили в национальном парке "Бикин" в Приморье первые данные полномасштабного учета амурских тигров с помощью фотоловушек. Как сообщила пресс-служба нацпарка, на его территории зафиксировано 26 краснокнижных хищников.

"В национальном парке "Бикин" завершился сбор и анализ информации, полученной при помощи фотоловушек, установленных в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. Работа по мониторингу численности амурского тигра была проведена <…> на площади 2 тыс. квадратных километров. В итоге удалось идентифицировать 26 тигров. Результаты позволяют более объективно говорить о численности этого редкого вида на территории парка и организовывать мероприятия по его охране", - говорится в сообщении.

"Бикин" образован в 2015 году постановлением правительства РФ. Его территория - это одно из ключевых мест обитания тигров. Работа по мониторингу ведется при поддержке российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и центра "Амурский тигр".

"Фотомониторинг амурского тигра осуществлялся местными охотниками - сотрудниками парка - на их родовых участках. Он стал одним из направлений работы по привлечению местных жителей к деятельности национального парка. Благодаря их охотничьим навыкам и точно поставленным фотоловушкам практически все тигры, обитающие на площади в 2 тыс. кв. км, были зафиксированы фотокамерами", - цитирует пресс- служба слова директора "Бикина" Алексея Кудрявцева.

Ранее сообщалось, что долина реки Бикин, протекающей по территории Приморского и Хабаровского краев, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в процессе расширения комплексного объекта "Центральный Сихотэ-Алинь", включенного в список в 2001 году.