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DM: британским школьницам запретили носить юбки

Общество
3 июля, 9:45 UTC+3

Также отмечается, что не все родители одобрили новые нормы учебных заведений

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 июля. По меньшей мере 40 средних школ в Англии запретили своим ученицам носить юбки для того, чтобы подростки-трансгендеры чувствовали себя комфортно. Об этом в понедельник сообщила британская газета Daily Mail.

По ее данным, элитная школа в графстве Восточный Сассекс в сентябре запретила ношение этого предмета женского гардероба. Ее примеру последовали несколько школ в регионе. Издание отмечает, что, по мнению представителей школ, подобная форма поможет детям, которые пока не относят себя ни к одному из полов, спокойно определиться.

Daily Mail  указывает, что не все родители одобрили новые нормы учебных заведений. "Я уверена, что необходимо советоваться с родителями по таким вопросам. Нам необходимы веские доводы", - выразили они свое недоумение.

Бывшие школьники также выступают против отмены женской формы. "Позвольте мальчикам быть мальчиками, а девочкам быть девочками. Перестаньте запутывать их", - приводит газета слова выпускницы.

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