DM: британским школьницам запретили носить юбки

ТАСС, 3 июля. По меньшей мере 40 средних школ в Англии запретили своим ученицам носить юбки для того, чтобы подростки-трансгендеры чувствовали себя комфортно. Об этом в понедельник сообщила британская газета Daily Mail.

По ее данным, элитная школа в графстве Восточный Сассекс в сентябре запретила ношение этого предмета женского гардероба. Ее примеру последовали несколько школ в регионе. Издание отмечает, что, по мнению представителей школ, подобная форма поможет детям, которые пока не относят себя ни к одному из полов, спокойно определиться.

Daily Mail указывает, что не все родители одобрили новые нормы учебных заведений. "Я уверена, что необходимо советоваться с родителями по таким вопросам. Нам необходимы веские доводы", - выразили они свое недоумение.

Бывшие школьники также выступают против отмены женской формы. "Позвольте мальчикам быть мальчиками, а девочкам быть девочками. Перестаньте запутывать их", - приводит газета слова выпускницы.