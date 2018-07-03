Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южноафриканка с ДЦП покорила Килиманджаро

Общество
3 июля, 11:35 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Панов

Восхождение продолжалось стандартные для этого маршрута шесть дней

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 3 июля. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Филантроп и мотивационный спикер с детским церебральным параличом (ДЦП) Масингита Масунга из ЮАР покорила самую высокую точку Африки - гору Килиманджаро. В ближайшее время она также собирается пересечь континент от Каира до Кейптауна на машине.

"Мне всегда говорили, что я чего-то не могу из-за моей инвалидности. Мне говорили, что я не могу водить машину, и я доказала, что это не правда. Мне говорили, что я не могу взбираться на горы, и я это сделала", - вспоминает Масунга в интервью газете Sowetan

Восхождение Масунги на пик Ухуру высотой 5895 м над уровнем моря продолжалось стандартные для этого маршрута шесть дней. "Это был очень тяжелый подъем, как с эмоциональной точки зрения, так и с физической. Постоянный конфликт между мной и моим телом", - признается она.

Южноафриканка была уже не первым человеком с ограниченными возможностями, дошедшим до вершины Килиманджаро. Однако большинству таких людей, по ее словам, не хватает сил самостоятельно спуститься вниз и приходится пользоваться услугами службы спасения. Масунге же удалось пройти испытание от начала и до конца.

Восхождение на Килиманджаро стало первым пунктом ее программы "сорок к сорока", в рамках которой Масунга собирается в свой юбилейный 40-й год проехаться на машине от Каира до Кейптауна, построить 40 домов, библиотек, лабораторий, устроить в школы 40 детей из бедных семей и отпеть 40 часов в церковном госпел-хоре. "Мое послание молодежи сводится к тому, что каждый человек является тем единственным, кто стоит на пути у своих собственных желаний", - утверждает она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Египет
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
4
В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны
5
Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове
6
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости