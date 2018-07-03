Южноафриканка с ДЦП покорила Килиманджаро

ПРЕТОРИЯ, 3 июля. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Филантроп и мотивационный спикер с детским церебральным параличом (ДЦП) Масингита Масунга из ЮАР покорила самую высокую точку Африки - гору Килиманджаро. В ближайшее время она также собирается пересечь континент от Каира до Кейптауна на машине.

"Мне всегда говорили, что я чего-то не могу из-за моей инвалидности. Мне говорили, что я не могу водить машину, и я доказала, что это не правда. Мне говорили, что я не могу взбираться на горы, и я это сделала", - вспоминает Масунга в интервью газете Sowetan.

Восхождение Масунги на пик Ухуру высотой 5895 м над уровнем моря продолжалось стандартные для этого маршрута шесть дней. "Это был очень тяжелый подъем, как с эмоциональной точки зрения, так и с физической. Постоянный конфликт между мной и моим телом", - признается она.

Южноафриканка была уже не первым человеком с ограниченными возможностями, дошедшим до вершины Килиманджаро. Однако большинству таких людей, по ее словам, не хватает сил самостоятельно спуститься вниз и приходится пользоваться услугами службы спасения. Масунге же удалось пройти испытание от начала и до конца.

Восхождение на Килиманджаро стало первым пунктом ее программы "сорок к сорока", в рамках которой Масунга собирается в свой юбилейный 40-й год проехаться на машине от Каира до Кейптауна, построить 40 домов, библиотек, лабораторий, устроить в школы 40 детей из бедных семей и отпеть 40 часов в церковном госпел-хоре. "Мое послание молодежи сводится к тому, что каждый человек является тем единственным, кто стоит на пути у своих собственных желаний", - утверждает она.