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Международная летняя школа для учителей открылась в Москве

Общество
3 июля, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Школу организуют корпорация "Российский учебник" и НИУ "Высшая школа экономики"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международная летняя школа для учителей "Новые технологии и инструменты в образовании" открылась в Москве, сообщили во вторник ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Присоединиться к мероприятию могут все желающие педагоги, как лично приняв в нем участие, так и через интернет на сайте летней школы", - сказали в оргкомитете, напомнив, что организаторами школы выступили корпорация "Российский учебник" и НИУ "Высшая школа экономики".

В рамках цикла лекций, презентаций и воркшопов, которые будут проходить в течение пяти дней, запланированы выступления российских и зарубежных экспертов в области образования. "В подобном режиме летняя школа проводится впервые", - подчеркнули в оргкомитете.

Участники диалога обсудят такие актуальные для сферы образования темы, как обучение детей навыкам XXI века, способы организации обучающегося сообщества учителей, опыт международных исследований PISA и TIMMS по развитию и оценке познавательных функций школьников. Планируется затронуть и другие вопросы современного школьного образования.

Среди лекторов выступят Яркко Хаутамяки из Хельсинского университета, заслуженный профессор МГУ Андрей Подольский, докторант Университета Маастрихт Дарья Савельева, представитель образовательной компании "Смарт Курс" Тимур Жаббаров и другие.

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