Мэрия Москвы получила заявку на митинг против повышения пенсионного возраста 18 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Москвы получили от представителей разных политических партий и профсоюзов заявку на проведение 18 июля в центре столицы шествия и митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кабинет министров 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

"Получена заявка от представителей различных политических партий и профсоюзов на проведение 18 июля шествия и митинга в центре города. Тема - выразить несогласие с предложенной пенсионной реформой. Время - 18:30-21:30. Количество участников - до 30 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь один из организаторов акции, кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов сообщил ТАСС, что уведомление подано представителями нескольких организаций. Кроме "Справедливой России", это Конфедерация труда России, КПРФ, "Яблоко", движение "Гражданская справедливость". "Маршрутов [в уведомлении] два: от Пушкинской [площади] по Страстному бульвару до [проспекта] Сахарова, шествие по бульварам и митинг на Сахарова. А второй маршрут: от Трубной по Цветному [бульвару], по Олимпийскому до Суворовской и митинг на Суворовской площади", - сказал он.

По его словам, лозунг один - против повышения пенсионного возраста. "Это [требование] даже в большей степени обращено не к правительству, а к Госдуме - не принимать этот законопроект в первом чтении", - отметил Свиридов.

В связи с указом президента с 25 мая по 25 июля собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, можно проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Органы местного самоуправления в свою очередь будут согласовывать все массовые акции во время проведения чемпионата мира по футболу с МВД и ФСБ России. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены.