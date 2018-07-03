В Хабаровском крае и на Сахалине начались масштабные исследования белоплечих орланов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Орнитологи приступили к масштабным исследованиям белоплечих орланов в Хабаровском крае и на Сахалине. Для разработки мер по защите краснокнижных птиц они будут изучать влияние кормовых условий и антропогенных факторов на воспроизводство этого вида, сообщила ТАСС специалист по охране окружающей среды компании "Эксон нефтегаз лимитед", кандидат биологических наук Наталия Печенева.

Белоплечий орлан - эндемик Дальнего Востока. Численность вида составляет 6-7,5 тыс. особей. На Сахалине их более тысячи. Краснокнижные орланы обитают в районах, где реализуются сахалинские шельфовые проекты.

"Мы регулярно проводим исследования видов птиц, занесенных в Красные книги различного уровня, и орланов в том числе. Предыдущий цикл исследований орланов завершился пять лет назад, и в этом году начинается новый. Данные будут использованы для контроля за состоянием популяции и для улучшения мер по ее защите", - сказала Печенева.

По словам ведущего специалиста по белоплечим орланам, орнитолога, кандидата биологических наук Владимира Мастерова, цель исследований 2018 года - понять, что происходит с популяцией, какие факторы оказывают влияние на ее состояние. Важно оценить потенциальное воздействие проекта "Сахалин-1". "Если оно оказывается со стороны проекта, то найти решения, чтобы свести его к минимуму ", - сказал ученый.

Мастеров отметил, что в этом году основные работы организованы в районе материковых объектов проекта "Сахалин-1" и частично на Сахалине. "На материке идут масштабные учеты в районе трубопровода и терминала в заливе Чихачева, а также на контрольных участках. Будут обследованы все известные гнездовые участки, а также новые территории, потенциально пригодные для гнездования орланов. Популяционный подход позволит объективно оценить существующее воздействие, отделив его от влияния естественных факторов, не связанных с проектом "Сахалин-1", - пояснил он.

На Сахалине, по его словам, проводятся наблюдения за контрольной группой территориальных пар (11 гнездовых участков) в непосредственной близости от промышленных объектов. Задача - оценить, как изменилась ситуация за последние годы, насколько орланы за это время адаптировались к соседству с человеком.

Хронометраж поведения

По словам Мастерова, одним из основных методов исследования орланов в 2018 году станет хронометраж поведения. "Он заключается в наблюдении за конкретными птицами. Специалист смотрит за орланом и каждые 5 секунд отмечает изменения его поведения. Набираются огромные массивы данных, по которым потом можно судить о том, насколько ситуация комфортна для орланов", - пояснил орнитолог.

Этот универсальный метод, по словам ученого, позволяет получить важную информацию о влиянии условий окружающей среды и человеческой деятельности на энергетический баланс птиц. "Для меня было удивительным убедиться в том, что такие большие птицы машущим полетом летают в среднем только 25-30 минут в сутки. Примерно столько они летают и на Амуре, и на Сахалине, и в Магадане, и на Хоккайдо. Все остальное время они, экономя энергию, сидят на присадах или парят в потоках восходящих воздуха", - рассказал Мастеров.

Он пояснил, что если какие-то воздействия существуют, то растет энергетическая напряженность, и, чтобы поддержать баланс, птицы вынуждены сокращать расход энергии. "Чтобы его сократить, нужно на чем-то сэкономить. Чаще всего экономят на детях. Например, в 2013 году, когда было наводнение на Амуре, орланам трудно было добывать рыбу на большой глубине, и популяция отреагировала на это так: больше 90% пар не загнездились", - подчеркнул ученый.

Эффективный компромисс

Данные, собранные в ходе экспедиционных работ по одним и тем же методикам на протяжении многих лет, анализируются, затем на их основе разрабатываются рекомендации по сохранению краснокнижных птиц, сказал Мастеров.

"Проект "Сахалин-1" - пример эффективного поиска и реализации компромиссных решений между хозяйственной деятельностью и сохранением редких уязвимых видов. Компания-оператор проекта проводит мероприятия по установке гнездовых платформ, искусственных присад для повышения устойчивости гнездования и эффективности охоты этих хищников, по защите гнезд от разорения медведями. Например, в результате таких действий одна пара загнездилась всего в 380 метрах от буровой площадки и успешно выкормила двух птенцов ", - заключил Мастеров.