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Фурсенко: система высшего образования в РФ должна меняться с учетом мнений всех сторон

Общество
3 июля, 12:23 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 3, июля. /ТАСС

Как заявил помощник президента России, вопрос о подобных изменениях должен "достаточно широко обсуждаться"

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СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Система высшего образования в России должна меняться постоянно, так как этого требуют постоянно меняющиеся условия жизни, однако при этом нужно учитывать мнение не только властей, но и студентов, преподавателей и работодателей, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Ранее представители 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Авторы письма также предложили набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза, включая балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, представители вузов считают необходимым учитывать качество научной работы, проводить независимую оценку знаний студентов, принимать в расчет средний заработок выпускников и т.д.

"Система образования, в том числе высшего образования, должна постоянно меняться - у нас жизнь очень быстро меняется. Как это должно меняться? Вопрос должен решаться не на бюрократическом уровне, не на уровне структур, которые за это отвечают. А в ходе диалога тех, кто учит, тех, кто заинтересован в результатах этого труда - учебы: тех, кого учат, и тех, кто ждет этих ребят на рабочих местах, в лабораториях, на сцене", - сказал Фурсенко, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он необходимыми изменения в системе госаккредитации вузов.

Он отметил, что вопрос о подобных изменениях должен "достаточно широко обсуждаться". "Должны быть аргументы, аргументированные позиции высказаны самые разные. И открыто должны приниматься решения", - уверен Фурсенко.

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Путин, Владимир Владимирович Фурсенко, Андрей Александрович
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