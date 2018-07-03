Приставы вернули жительнице Братска компенсацию за погибшего в Сирии сына

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Приставы вернули жительнице Братска Елене Тарасюк компенсацию в размере 570 тыс. рублей за смерть ее сына, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Сирии и имевшего задолженность по кредиту. Однако женщина по-прежнему остается должницей кредитной организации, в пользу которой долг теперь будут взыскивать с ее пенсии, сообщила во вторник журналистам и. о. начальника отдела организации исполнительного производства Евгения Халтагарова.

У военнослужащего Владимира Тарасюка, убитого боевиками при отражении наступления в провинции Идлиб осенью 2017 года и награжденного посмертно орденом Мужества, был непогашенный кредит, взятый им в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Братска. Мать погибшего является солидарным ответчиком по данному кредиту. Решение приставов о списании полученной от государства компенсации за гибель сына она оспорила в судебном порядке.

"Действия судебного пристава признаны законными. Однако в судебном заседании также было установлено, что данная сумма была компенсацией за гибель сына. Учитывая этот факт, судебные приставы вернулись средства в полном объеме на счет должника", - сказала Халтагарова.

По ее словам, женщина не уведомляла приставов о том, что списанные средства являются компенсацией, а сразу обратилась по данному вопросу в Братский городской суд. При этом, несмотря на возврат компенсации, рассчитываться за долги сына жительнице Братска придется в полном объеме, они будут удержаны с пенсии.

"Денежные средства будут взыскиваться, так как солидарный ответчик отвечает по требованию суда в полном объеме. Должник является получателем пенсии, в связи с чем было направлено постановление в Пенсионный фонд о взыскании задолженности с пенсии", - пояснила Халтагарова.