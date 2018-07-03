Власти Москвы начали отселение 2 тыс. человек в стартовые дома в рамках реновации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Москвы начали отселение двух тыс. жителей 10 пятиэтажек в девять стартовых домов в рамках программы реновации, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

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"В настоящее время в рамках реновации ведется отселение жителей из 10 домов, где проживает порядка двух тыс. человек, в девять стартовых домов", - сказал представитель пресс-службы.

В конце мая вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что первая ветхая пятиэтажка будет снесена в рамках программы реновации до конца 2018 года. Финансирование на программу реновации на сегодняшний день составляет порядка 400 млрд рублей. До конца 2018 года планируется переселить 10 тыс. жителей. Для этих целей власти Москвы запланировали ввести порядка 30 домов для переселения жителей 43 пятиэтажек.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.