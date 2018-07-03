Более 850 российских школьников объединила проектная смена "Большие вызовы - 2018" в Сочи

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Более 850 одаренных школьников из 59 регионов России объединила проектная смена "Большие вызовы - 2018" в образовательном центр "Сириус". Юные ученые, художники, музыканты, артисты балета, хоккеисты, фигуристы собрались во вторник в зале центра на торжественное открытие смены и приняли участие в онлайн голосовании, определив, что считают главным в сфере науки, искусства и спорта, передает корреспондент ТАСС с места события.

Так, стажеры по научной деятельности назвали главным вызовом для нашей страны экономику, на втором месте, по мнению юных исследователей - экология, на третьем - энергетика. В рамках июльской смены школьники будут работать над реальными научными задачами в самых разных областях. В их числе: борьба с опустыниванием, мониторинг социальной инфраструктуры из космоса, изучение популяции китообразных Черного моря, создание энергоэффективных домов для условий Арктики.

"Сегодня мы открываем третью проектную смену. Она возможна, благодаря тем партнерам, которые сформулировали реальные задачи <..>. Каждый, кто приехал [в "Сириус"] становится частью большого глобального процесса, в котором находится наша страна и находится каждый из нас. Я рада, что сегодня мы можем показать <...> перспективы", - отметила на церемонии открытия руководитель образовательного фонда "Талант и успех", который курирует работу центра, Елена Шмелева.

По ее словам, через какое-то время сегодняшние школьники вернуться в "Сириус" в качестве педагогов или руководителей проектов. "И мы сможем все время вовлекать новых ребят в решение этих задач", - подчеркнула Шмелева.

"Те задачи, которые вы примените к себе, уехав из "Сириуса", позволят вам, став через год-два студентами ведущих российских вузов, очень быстро оказаться внутри тех проектов, программ и задач, о которых мы будем сегодня говорить", - сказала руководитель фонда.

С участниками смены будут работать 200 педагогов. "У вас уникальные педагоги и уникальные возможности, для того, чтобы определиться с выбором, который определит завтрашний день каждого из нас", - подчеркнула Шмелева.

Большие вызовы в "Сириусе"

По мнению председателя президиума попечительского совета фонда "Талант и успех" Андрея Фурсенко, большие вызовы - это проблемы, которые невозможно решить, используя только те "знания, умения, подходы, которыми мы обладаем сегодня". "Это то, что требует нового знания, новых подходов, нового видения. <...> Это ваше будущее, вы должны делать его сами. Да, мы можем вам помочь, можем создать вам условия, можем предоставить вам какие-то дополнительные инструменты", - обратился к участникам смены Фурсенко.

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

Выпускниками "Сириуса" стали около 22 тыс. одаренных школьников из 85 субъектов РФ. Они продолжают развивать таланты, обучаясь и взаимодействуя в цифровой среде "СириусОнлайн", участвуя в совместных проектах с вузами и высокотехнологичными компаниями, получая гранты президента РФ для талантливой молодежи. Кроме того, на базе "Сириуса" планируется создать научный кластер, где будут идти исследования и разработки по наиболее перспективным для РФ направлениям.