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Глава Рособрнадзора предложил "Шанинке" решить вопрос об аккредитации в суде

Общество
3 июля, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Сергей Кравцов отметил, что Московская высшая школа социальных и экономических наук поздно подала документы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор одинаково подходит к вопросам соблюдения требований аккредитации любыми вузами, если Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") не согласна с отзывом этого документа, вузу стоит обращаться в суд. Об этом заявил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

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"По поводу "Шанинки", здесь ситуация такая: они поздно подавали документы. Не знаю, по каким причинам, но они были не готовы к аккредитации, поэтому были те решения, которые произошли (отказ в аккредитации). Но аналогичные решения были и к государственным вузам, и негосударственным, избирательности нет. И если коллеги не согласны - пусть обращаются в суд, но никто ведь в суд не идет", - отметил Кравцов.

Он также ответил на критику, связанную с нынешней системой госаккредитации. "Нас упрекают в объеме бумажной документации, но все эти документы должны быть в вузе. Еще есть вопросы к экспертам, но экспертов нам дают сами вузы. Мы просим ректоров направлять своих экспертов", - подчеркнул Кравцов.

На вопрос, как он оценивает качество обучения в "Шанинке", глава Рособрнадзора сказал, что не готов об этом говорить. "В системе высшего образования нет показателей эффективности работы вузов. Я не готов говорить про качество образования ["Шанинки"]", - заключил Кравцов.

Интервью

Ольга Якимчук

Рособрнадзор: Шанинка имеет достаточно времени для работы над ошибками

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Ранее представители более 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Вузы, в частности, предлагали использовать при оценке организаций высшего образования показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс, оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников и т. д.

Дискуссии вокруг системы оценки качества образования начались после того, как была лишена госаккредитации "Шанинка". В профессиональном сообществе стали говорить о том, что аккредитация должна быть более гибкой и ориентироваться не на бумажные отчеты, а реальные результаты вузов.

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