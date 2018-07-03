Обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет разделен на базовый и углубленный

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который вводится с 2022 года, будет разделен по аналогии с русским языком на два уровня. Об этом сказал журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"С 2022 года будет введен иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задание. Если иностранный язык будет обязательный, то он будет обязательно двухуровневый", - сказал Кравцов, уточнив, что это следует из соответствующего образовательного стандарта.

"Мы учитываем результаты ОГЭ по иностранным языкам (обязательный экзамен в 9-х классах) для того, чтобы были объективные результаты. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию", - заключил Кравцов.

ЕГЭ по китайскому языку

Кравцов также сообщил, что демоверсии контрольных измерительных материалов по госэкзамену по китайскому языку, который можно будет сдать с 2018/2019 учебного года, будут размещены в интернете до конца августа.

"До конца августа будут размещены демоверсии ЕГЭ по китайскому языку", - сказал Кравцов.

Работа по подготовке к единому госэкзамену по китайскому языку проводилась на протяжении трех лет. За это время была создана технология сдачи китайского языка, как письменной части, так и устной, подготовлены необходимые измерительные материалы, проведена соответствующая подготовка кадров.

На данный момент ЕГЭ по иностранным языкам можно сдать по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Удаления с госэкзаменов

Около 950 человек было удалено с госэкзаменов в 2018 году, отметил также Кравцов.

"В этом году было удалено 478 человек за телефоны (в прошлом году - 523) и 463 - за шпаргалки (годом ранее - 512)", - сказал Кравцов.

Он также сообщил о средних баллах за ЕГЭ в этом году. По русскому языку результат вырос на 2 балла - с 69 до 71, по математике профильного уровня с 47 до 49. По обществознанию балл остался на уровне прошлого года (55), средний балл за ЕГЭ по иностранным языкам составил 69 (годом ранее был 70).

В пресс-службе ведомства также добавили, что в 2018 году существенно увеличилось число стобалльников - с 5 062 в прошлом году до 6 136 в этом.

Основной этап ЕГЭ в 2018 году проводится с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тыс. человек.